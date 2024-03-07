Авдеевка, ДНР, 7 марта, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Попавший в плен в Авдеевке боец ВСУ Владимир Бугарь рассказал 7 марта о нечеловеческих условиях существования украинских военнослужащих. Во время службы ему пришлось около двух месяцев просидеть в подвале с сослуживцами.

Кадр из видео

Перед распределением их оставили в подвале местной шахты в районе Авдеевки с оружием и боеприпасами.

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«Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток», — рассказал Бугарь.

По его словам, в ВСУ он попал в октябре 2023 года, его забрали из сельсовета, отвезли в Покровск и отобрали все документы. При этом мужчин везли туда, как выразился пленный, «как заключённых, без воды и еды».

После того как командование ВСУ решило вывести военнослужащих из Авдеевки, Бугаря и его раненого сослуживца оставили в заброшенном детском саду, дали воды и еды, пообещали забрать, но не забрали. А когда к ним вышли российские бойцы, они сразу сдались. Мужчинам оказали медпомощь и накормили.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Спустя три дня он сообщил, что готовить операцию по взятию города начали в октябре 2023 года и освободили его с минимальными потерями, активно используя авиацию. Украинские военные убегали, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых. Глава ДНР Денис Пушилин 5 марта заявил о начале процесса разминирования территорий в Авдеевке.

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире Radio NV два раза подряд назвала уход ВСУ из Авдеевки освобождением города. Ведущий сделал ей замечание, предложив другую формулировку, но Маляр ещё раз начала фразу со слова «освобождение».