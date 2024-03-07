Нью-Дели, 7 марта, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщила газета The Hindu.

Abhishek Chinnappa / Global Look Press

Информацию о смерти Асфана родные получили 6 марта, однако, когда именно он погиб, не известно. По данным газеты, у него остались жена и двое детей.

Со слов брата погибшего, он приехал в Россию для работы по приглашению YouTube-блогера.

Посольство Индии в России подтвердило факт смерти Мохаммеда Асфана на официальной странице в социальной сети X (бывшая Twitter). Никаких подробностей его гибели не приводилось. В диппредставительстве заявили, что поддерживают связь с семьей погибшего и российскими властями. Там же пообещали приложить усилия для отправки тела в Индию.

Как 23 февраля сообщало ИА Регнум, бразильский наёмник, снайпер Макс Панаво, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Бывший полицейский родом из штата Сан-Паулу погиб в Авдеевке. В ВСУ он оказался в составе так называемого интернационального легиона. В тот же день, 23 февраля, стало известно о гибели финского наёмника в зоне спецоперации.