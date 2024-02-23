Москва, 23 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Бразильский наёмник, снайпер Макс Панаво, убивший на родине старшего брата, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщило 23 февраля RT.

Соцсети Макс Панаво

«Ликвидирован один из известнейших бразильских наёмников», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, Панаво воевал на стороне ВСУ как минимум с ноября 2022 года. Он также был в Артёмовске.

Бывший полицейский родом из штата Сан-Паулу погиб в Авдеевке. В ВСУ он оказался в составе так называемого интернационального легиона.

До отправки в зону боевых действий Паново учился и жил в Калифорнии, профессионально занимался джиу-джитсу. В соцсетях он сообщал, что бросил всё «ради любимого дела». Сам себя он называл самым старым бразильцем в ВСУ. Известно также, что несколько месяцев назад мужчина получил ранение в ногу и проходил лечение в украинском госпитале.

Как сообщил один из интернет-пользователей под последним видео наёмника на YouTube, на родине Паново жестоко убил старшего брата. За это преступление его судили. В Сети его назвали «бразильским монстром».

Как 23 февраля передавало ИА Регнум, финский наёмник погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. 21-летний финн с позывным Самсон служил в так называемом иностранном легионе, погиб в районе Артёмовска 19 февраля.

Также сообщалось о гибели четырёх колумбийских наёмников, вступивших в ряды ВСУ. Их ликвидировали в подконтрольном Киеву посёлке Курахово ДНР 19 февраля. Один из наёмников служил в колумбийских вооружённых силах, а после увольнения отправился на заработки в Дубай. Позднее в 2023 году ему предложили втрое больший оклад, чем у него был, за вступление в ВСУ.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 22 февраля рассказал, что ВСУ при бегстве из Авдеевки добивали раненых иностранных наёмников, которые не могли самостоятельно покинуть город.