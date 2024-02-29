Вашингтон, 29 февраля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Отсутствие военной поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки грозит Украине нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях по его госпитализации в комитете по делам Вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США.

Иван Шилов ИА Регнум

«Без нашей поддержки украинцы окажутся хуже вооружены в том, что касается артиллерии, кроме того они также столкнутся с угрозой из-за нехватки боеприпасов для средств ПВО», — подчеркнул глава Пентагона.

Ллойд Остин добавил, что риски, связанные с нехваткой боеприпасов, наблюдаются на поле боя практически каждый день. Кроме того, он назвал очень тревожными те оценки, согласно которым российские войска продолжают давить на ВСУ и постепенно добиваются успехов на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве признали зависимость от западных ракет для ПВО. Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что украинские войска применяют для средств противовоздушной обороны зенитные ракеты западного производства, так как у киевских властей нет собственного конвейерного ракетного производства, из-за чего всегда будет наблюдаться их нехватка.

При этом Игнат не стал отвечать на вопрос журналистов, сложилась ли у ВСУ критическая ситуация с запасами ракет для сил ПВО, так как это, по его мнению, может спровоцировать «определённые настроения».