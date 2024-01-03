Киев, 3 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Производственные мощности оборонно-промышленного комплекса Украины в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли втрое, заявил 3 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли в три раза. Амбициозная цель на текущий год — рост в шесть раз. Это означает больше дронов, больше снарядов, больше патронов и бронетехники», — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в 2024 году киевский режим намерен потратить более 750 млрд гривен (более 1,7 трлн рублей) на выплаты бойцам ВСУ и более 265 млрд гривен (625 млрд рублей) на закупку, производство и ремонт вооружения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце декабря 2023 года Шмыгаль направил «координационной платформе доноров Украины» письмо с запросом провести в январе 2024 года внеочередную встречу по бюджету. Украине для «поддержания макроэкономической стабильности» необходимо получить средства от партнёров уже в январе, отметил он.

Власти США в декабре 2023 года не достигли договорённости с Конгрессом страны о выделении Украине более 60 млрд долларов военной помощи, а Венгрия заблокировала выделение Киеву 50 млрд евро из бюджета ЕС в период 2024–2027 годов. При этом представитель правительства Германии Кристиан Вагнер заявил, что ЕС будет оказывать Украине финансовую помощь, даже если Венгрия продолжит выступать против.

2 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в минувшие сутки нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников, а также ремонту вооружения в Киеве и его пригородах.