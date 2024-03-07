Вашингтон, 7 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс объявил о решении сняться с президентских выборов в США и поддержал действующего американского лидера Джо Байдена.

Kevin Dietsch/Pool via CNP/Me/Global Look Press Дин Филлипс

«Я баллотировался в президенты в 2024 году, чтобы противостоять Дональду Трампу, потому что американцы требовали альтернативы, а демократия требует вариантов. Ясно, что Джо Байден — наш кандидат и наша возможность продемонстрировать, какой страной является Америка и какой она намерена быть», — привёл его слова телеканал CNN.

Кампания Филлипса по итогам праймериз провалилась более чем в трети штатов страны. После этого единственным соперником Байдена от демократов осталась Марианна Уильямсон, которая по итогам праймериз в Мичигане обошла Филлипса, получив 3% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее о выходе из президентской гонки объявила экс-постпред США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Она при этом не стала призывать сторонников голосовать за своего единственного конкурента на праймериз Трампа.