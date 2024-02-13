Киев, 13 февраля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский дал первое интервью в новой должности немецкому телеканалу ZDF, в котором официально заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой состоит в нанесении России «максимальных потерь».

Иван Шилов ИА Регнум

Ситуацию на фронте для ВСУ он назвал очень сложной.

«Противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта, а мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. И цель нашей оборонной операции — это истощить силы противника», — заявил главком ВСУ.

Кроме того, Сырский заявил, что считает главной ценностью жизнь солдата, а потому, по его словам, готов скорее отступать с позиций, чем жертвовать всем личным составом.

В беседе с немецким каналом Сырский также ответил на вопрос о том, чего не хватает Украине для того, чтобы победить Россию.

«Всё зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива. Устойчивости и силы духа у нас хватает, нам не хватает поддержки — боеприпасов и техники», — заявил главком ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 8 февраля объявил, что Валерий Залужный более не является главкомом ВСУ. Его преемником стал бывший командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Украинские бойцы ранее рассказали, что из-за пренебрежения к жизням военных Сырский получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200». По их словам, решения Сырского при обороне ВСУ Артёмовска приводили к тяжёлым потерям. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь ранее предположил, что после назначения главкомом Сырский организует очередные «мясорубки» в зоне СВО.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сравнил Сырского, уроженца Владимирской области и выпускника Московского высшего общевойскового командного училища, с перешедшим на сторону нацистов во время Великой Отечественной войны генералом Андреем Власовым. В свою очередь писатель Сергей Лесков в статье для ИА Регнум назвал биографию Сырского апофеозом предательства.