Буэнос-Айрес, 7 марта, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Десятки нобелевских лауреатов призвали президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от реформы, направленной на сокращение государственного финансирования науки страны. Об этом в среду, 6 марта, сообщило агентство Reuters о ссылкой на совместное заявление учёных.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей в Израиле

«68 нобелевских лауреатов в области химии, медицины, экономики и физики направили в среду письмо президенту Аргентины Хавьеру Милею, в котором выразили обеспокоенность тем, что сокращение финансирования науки и технологий помешает развитию страны», — говорится в материале.

Среди нобелевских лауреатов, подписавших обращение, числятся британский математик и физик Роджер Пенроуз и американский вирусолог Харви Джеймс Алтер. В частности, они указали на решающую роль аргентинской науки в таких достижениях, как исследования рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также лауреаты подчеркнули, что Аргентина разработала собственную вакцину против коронавируса, запустили спутники связи и создали новые ядерные реакторы благодаря финансовой поддержки со стороны государства.

В связи с этим подписанты призвали президента Аргентины пересмотреть программу сокращение финансирования, чтобы избежать тяжёлых последствий для аргентинского научно-технического сектора.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля депутаты в ходе заседания парламента Аргентины приняли решение отправить на доработку сводный закон с реформами Хавьера Милея из-за некоторых разногласий. До этого президент страны в интервью The Wall Street Journal подчеркнул, что обещанные им в ходе предвыборной кампании реформы будут одобрены конгрессом, несмотря на массовые протесты. При этом Милей допустил, что предложенные им инициативы могут привести к негативным последствиям в краткосрочной перспективе.