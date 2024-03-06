Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 марта прибыл в центр «Сириус», где обратился к участникам Всемирного фестиваля молодёжи.

Евгений Биятов / РИА Новости

Он выступил на церемонии закрытия мероприятия. Глава государства отметил, что участники фестиваля фактически создали «город молодёжи мира».

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«Вам удалось ещё больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на юге России, настоящий город молодёжи мира. Спасибо вам», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия, проводя фестиваль, стремилась создать для молодых людей условия свободы, творчества, дружбы. Он надеется, что задуманное удалось.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также допустил, что Россия продолжит проводить подобные фестивали. Перед участием в церемонии закрытия, российский лидер посетил выставку «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи», а также пообщался с участниками фестиваля.

Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта. На его открытии Путин обратился к участникам в видеообращении. Президент отметил, что Россия трижды проводила такие мероприятия, и каждый раз их участники из разных стран подтверждали, что для молодёжи нет разделительных линий.