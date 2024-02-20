Москва, 20 февраля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщили во вторник, 20 февраля, в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В ходе встречи министр сельского хозяйства доложил Путину о выполнении поручения о поставках гуманитарного груза странам Африканского континента.

«В итоге на Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тысяч тонн зерна. Соответственно, в Мали, Буркина-Фасо, в Зимбабве и в Эритрею было поставлено по 25 тысяч тонн, а в Сомали и Центральноафриканскую Республику мы направили по 50 тысяч тонн», — приводит слова Патрушева официальный сайт Кремля.

Отмечается, что поставка гуманитарных грузов была осуществлена Министерством сельского хозяйства совместно с Объединённой зерновой компанией при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства транспорта РФ.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Владимир Путин на саммите Россия — Африка заявил, что РФ на безвозмездной основе направит особо нуждающимся в продовольствии африканским странам, таким как Буркина-Фасо, Сомали, Зимбабве и Эритрея, по 25-50 тысяч тонн зерна. Позднее глава государства подчеркнул, что Россия также продолжит оказывать Мали всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки продовольствия и удобрений.