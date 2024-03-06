Сочи, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Россия не призывает к акциям неповиновения в США, но выступает за право людей высказывать свою позицию, заявил президент России Владимир Путин 6 марта в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

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«Но свою позицию в демократической стране человек может высказать? Может. Так и нужно делать», — сказал российский лидер.

Он комментировал ход президентских выборов в США. Глава государства подчеркнул, что у молодых людей должна быть возможность участвовать в выстраивании межгосударственных отношений.

«Как? Да очень просто. Заявлять свою позицию внутри страны в рамках закона и конституции. Только так нужно действовать», — уточнил он.

Путин также отметил, что не хотел бы давать характеристику действий кандидатов в президенты США. По словам российского лидера, это относится к особенностям внутренней американской политической культуры.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что президентские выборы в США в 2024 году вряд ли повлияют на политику Вашингтона в отношении России. Он добавил, что нынешние американские власти настроили свое общество в антироссийском ключе и духе.