Вашингтон, 6 марта, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Масштабный сбой в работе зарубежных интернет-сервисов, включая ведущие соцсети, в очередной раз указал на актуальность отказа от этих ресурсов в пользу отечественных аналогов. Причём такой переход, помимо стабильности в работе, сулит пользователям в России массу прочих преимуществ. Такой оценкой поделились с ИА Регнум ведущие российские специалисты в области интернет-технологий.

TASS/IMAGO/Guido Schiefer

Ущерб от повреждения 5 марта четырёх подводных кабелей в Красном море оказался существенным, хотя и не критичным, указал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников. Эти кабели, по его словам, имеют большое значение для крупных зарубежных платформ с существенным глобальным трафиком.

Но для российских сервисов эта потеря практически неощутима, если только отечественный сервис не использует в работе зарубежную инфраструктуру.

Именно поэтому многие российские платформы — аналоги зарубежных — не испытывали трудностей и перебоев. А это, указал специалист, в очередной раз доказывает, насколько важно создавать собственную самодостаточную инфраструктуру и онлайн-площадки.

Действительно, глобальный сбой, отмечавшийся 5 марта, обошёл Россию стороной, причём именно благодаря наличию в стране собственных онлайн-площадок, на которые могли переместиться пользователи. На это указал председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), количество отечественных социальных сетей на нашем рынке уже превысило количество иностранных: доля российских — 56%», — отметил он.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в свою очередь назвал глобальный сбой в работе зарубежных платформ ещё одним звоночком в пользу перехода на отечественные аналоги. Российские блогеры, по его словам, должны найти дополнительные варианты, иначе в дальнейшем может оказаться слишком поздно.

«На начальном этапе, чтобы почувствовать возможности российских площадок, им надо начать дублировать контент и набирать аудиторию. Наши ресурсы прекрасно работают, предлагают много возможностей для создания и монетизации контента. Кроме того, российские платформы не ущемляют в правах лидеров мнений, когда правила модерации иностранных соцсетей оставляют желать лучшего и вызывают много вопросов. А с нашими службами модерации можно вести диалог, чего не скажешь о западных», — заявил эксперт.

Россияне давно активно пользуются российскими соцсетями, заметил Зыков, а с блокировкой и уходом иностранных площадок таких пользователей становится всё больше. Эксперт полагает, что в будущем западные платформы продолжат уступать свои позиции, поскольку отечественные площадки доступнее, стабильнее, пополняются уникальным контентом и дают возможность заработать. На стороне российских платформ удобство и стабильность.

При этом исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков отметил, что отечественные платформы предлагают лидерам мнений много возможностей для создания и монетизации контента. А поскольку аудитория российских площадок активно растет, то для блогеров есть ещё и хороший шанс увеличить количество своих подписчиков.

«Мы с коллегами провели исследование потенциала отечественных онлайн-платформ, — поделился эксперт. — По итогам пришли к выводу, что российские соцсети активно работают над техническим развитием, ведут грамотное юридическое сопровождение, качественно масштабируют и развивают пользовательские функции».

Директор Центра глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко также пришёл к выводу, что глобальный сбой зарубежных онлайн-площадок — это ясная демонстрация их уязвимости. Российский онлайн-сегмент 5 марта не пострадал. Среди достоинств отечественных платформ, помимо прочих, эксперт назвал их стабильную работу, многочисленные возможности для создания и монетизации контента, а также удобный интерфейс.

О массовом сбое сообщили пользователи соцсетей Instagram и Facebook (обе принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 5 марта. Проблемы были зафиксированы по всему миру. У многих пользователей возникли сложности со входом в аккаунты, а у зашедших не обновлялись ленты новостей. В Instagram также не работал раздел с видео.

Неполадки также возникли у других площадок.