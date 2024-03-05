* принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 5 марта, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщили о массовом сбое. Проблемы зафиксировали по всему миру. Об этом сообщил сервис Downdetector.

Matt Rourke / AP/TASS Facebook (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

У пользователей наблюдались сложности со входом в аккаунты. Также специалисты сервиса отметили, что у зашедших в аккаунт не обновляется лента новостей, а в Instagram не работает раздел с видео, где размещают Reels.

Сервис отметил, что сведения о проблемах в работе соцсетей в частности поступили из США. Сложности возникли у жителей Нью-Йорка, Сан-Франциско и Сиэтла.

На данным момент представители Facebook сообщили о восстановлении работы соцсети после сбоя. Хотя пользователи продолжили заявлять о перебоях. В руководстве соцсети отметили, что проблемы возникли из-за того, что в Красном море повредили четыре кабеля глобального интернета, связывающие Европу, Азию и Африку.

Неполадки возникли у других сервисов. В частности, с перебоями в работе столкнулись пользователи видеохостинга YouTube, мессенджера WhatsApp, сервисов Google, а также соцсети TikTok.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в течение часа наблюдали неполадки в работе Telegram. После возобновления работы мессенджера в Минцифры заявили, что причину сбоя выяснят. В Роскомнадзоре позднее заявили, что сбои произошли из-за проверки и перенастройки шлюзов.

Масштабный технический сбой в работе мессенджера также зафиксировали 18 февраля. По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб превысило тогда 11 тысяч, наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Краснодарского края и Новосибирской области.