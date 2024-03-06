Киев, 6 марта, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Жена главы киевского режима Елена Зеленская не сможет посетить ежегодное выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе из-за своего «плотного графика мероприятий», заявили 6 марта «Украинской правде» в офисе главы Украины.

picture alliance/Consolidated/ТАСС Елена Зеленская

Посольство Украины в США получило приглашение для Зеленской на выступление американского лидера, которое состоится 7 марта. Он будет обращаться к Конгрессу с ежегодной речью «О положении страны». Американские СМИ сообщили, что в Белом доме планировали посадить жену главы киевского режима рядом с Юлией Навальной.

«Из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии», — заверили в офисе Зеленского.

Газета The Washington Post 5 марта сообщила, что посетить выступление Байдена отказались и Навальная, и Зеленская. В издании предположили, что причиной отказа могло стать нежелание жены украинского лидера сидеть рядом с россиянкой Юлией Навальной, чей ныне покойный муж среди прочего признавал Крым российским.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Зеленская призвала Запад не прекращать поддержку Киева, так как без неё украинскому государству грозит смертельная опасность. Она отметила, что видит признаки угасания в стремлении помочь Украине.

В феврале 2024 года Зеленская призвала другие страны не вынуждать украинских беженцев возвращаться на родину. По её словам, многим вынужденным переселенцам некуда возвращаться.