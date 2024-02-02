Киев, 2 февраля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Неправильно заставлять украинцев возвращаться в страну, если им некуда вернуться, заявила супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена Зеленская.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Елена Зеленская

«Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — цитирует Зеленскую «Страна. ua».

Она объяснила выезд украинцев из страны тем, что им нужно было спасать своих детей.

«Наша мечта, чтобы вернулись все. И понимаем, что для этого нужен мир, спокойствие, восстановление, чтобы людям было, куда вернуться, чтобы они были спокойны за своих детей», — сказала Зеленская.

30 января глава киевского режима Владимир Зеленский предложил странам Запада прекратить выплаты украинским беженцам и передать эти деньги украинским властям.

Ранее в Национальном банке Украины сообщали, что украинские беженцы тратят за границей с банковских карт по $35 млн ежедневно.

Как передавало ИА Регнум, власти Харьковской области, которая находится под контролем Украины, создают невыносимые условия для местного населения. Жителям, которые отказалось от принудительной эвакуации не выплачивают пенсии и социальные пособия, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что ВСУ размещают там тяжёлое вооружение и бронетехнику рядом с жилыми домами, военные расквартировываются в домах, где живут люди, боевики запугивают местное население и угрожают оружием, часто бывая в неадекватном состоянии.