Киев, 9 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Елена Зеленская, супруга главы киевского режима Владимира Зеленского, попросила Запад не прекращать поддержку Украины, заявив, что в случае прекращения украинскому государству грозит смертельная опасность. Такие заявления она сделала в интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си».

Global Look Press

По словам Зеленской, Киеву «очень нужна помощь Запада», так как продолжение этой помощи является «вопросом жизни» для Украины.

«Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь (Украине — Прим. ред.) может угаснуть», — отметила она.

Зеленская также добавила, что, если западные страны, особенно США, перестанут оказывать помощь Украине, то стране тем самым «просто дадут умереть».

Проблемы с поддержкой

6 декабря законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.

После этого, 8 декабря, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил об отсутствии прогресса в вопросе выделения помощи Украине.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгении Войко, задержка финансирования Украины выгодна обеим партиям в конгрессе США.

В беседе с ИА Регнум Войко заявила, что республиканцы удерживают свои голоса, чтобы продолжать внутреннюю борьбу с партией соперников главным образом в преддверии президентских выборов, а тем самым появляется честное оправдание невозможности выделить дополнительное финансирование киевским властям.

Эксперт также добавила, что украинскому руководству становится всё сложнее подчёркивать свою «важность».

8 декабря обозреватели издания Military Watch Magazine отметили, что желание США помогать киевскому режиму уменьшается в связи с огромными потерями западной техники и провальным контрнаступлением ВСУ. По мнению авторов, украинская экономика фактически рухнула, следовательно, прекращение помощи может не только лишить Киев возможности поддерживать военные операции, но и подорвать способность украинского государства выполнять самые базовые функции.

Усталость от конфликта

Согласно ноябрьскому соцопросу украинской группы «Рейтинг», около 44% жителей страны заявили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией. Также социологи отметили, что около половины опрошенных жителей Украины считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран, а 45% респондентов призвали согласиться с требованиями России.

28 ноября обозреватели агентства Bloomberg заявили, что среди жителей Украины растут разочарование, отчаяние и усталость на фоне провала контрнаступления ВСУ и отсутствия возможности скорого завершения конфликта с Россией. На Украине начали понимать, что боевые действия, вероятнее всего, продолжатся, отметили авторы. При этом опросы общественного мнения указывают на снижение рейтинга Зеленского, добавили они.

Также в ноябре 2023 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранкерами заявила, что на Западе «многие устали» от конфликта на Украине и что пора искать выход, приемлемый для обеих сторон. Кроме того, Мелони призналась, что у неё есть «некоторые соображения» по этому поводу, но она ждёт подходящего момента, чтобы поделиться ими.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис 25 ноября высказал мнение, что усталость жителей Украины от военного конфликта становится всё более очевидной, но если страна поддастся этим чувствам, она может перестать существовать как государство. Помочь в решении этой проблемы должен Запад, сказал Ландсбергис.

По мнению генерал-майора польской армии в отставке Богуслава Пацека, из-за затягивания конфликта с Россией в рядах ВСУ увеличивается усталость, а в рядах украинских военных всё чаще наблюдается «синдром опущенных рук». Власти Украины не называют количество потерь в рядах ВСУ, но убитых «очень много», отметил генерал-майор. Основными причинами являются дефицит боеприпасов и низкий уровень подготовки бойцов ВСУ, заключил Пацек.

«Бутики заждались»

Просьбу Зеленской уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Елена Зеленская в интервью телеканалу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине. А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины», — написала дипломат.

В октябре издание The Nation выпустило статью, в которой говорилось, что Зеленская потратила в бутике ювелирного дома Cartier в Нью-Йорке более миллиона долларов. Издание ссылалось на консультанта бутика, которая сообщила о визите супруги Зеленского у себя в соцсетях. В подтверждении своих слов сотрудница магазина опубликовала копию чека на 1,1 миллион долларов, и отметила, что после Cartier Зеленская посетила магазины Gucci и Armani, в целом обойдя десяток люксовых бутиков.