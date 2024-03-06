Вашингтон, 6 марта, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена отказалась от приглашения Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта. Об этом во вторник, 5 марта, сообщило издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США, Украина

«Елена Зеленская, первая леди Украины, отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена «О положении страны» (ежегодное послание президента США Конгрессу)», — говорится в материале.

По словам авторов материала, причиной отказа могла послужить информация о присутствии на мероприятии вдовы Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) Юлии. Изначально планировалось, что Елена Зеленская будет сидеть рядом с супругой Байдена Джилл и Юлией Навальной.

При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Навальная не сможет присутствовать на данном мероприятии.

По данным The Washinton Post, Белый дом, вероятно, не сообщил украинской стороне о том, что Навальная отказалась от участия, хотя её потенциальное присутствие является далеко не единственной причиной для беспокойства украинцев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Елена Зеленская в интервью британской телерадиокомпании BBC обратилась к Западу с призывом не прекращать поддержку Украины. Она подчеркнула, что если западные страны, особенно США, прекратят помощь, украинское государство окажется в смертельной опасности, поскольку поддержка со стороны западных стран является для Украины «вопросом жизни».