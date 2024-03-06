Супруга Зеленского отказалась от приглашения на выступление Джо Байдена
WP: супруга Зеленского отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена
Вашингтон, 6 марта, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена отказалась от приглашения Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта. Об этом во вторник, 5 марта, сообщило издание The Washington Post.
«Елена Зеленская, первая леди Украины, отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена «О положении страны» (ежегодное послание президента США Конгрессу)», — говорится в материале.
По словам авторов материала, причиной отказа могла послужить информация о присутствии на мероприятии вдовы Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) Юлии. Изначально планировалось, что Елена Зеленская будет сидеть рядом с супругой Байдена Джилл и Юлией Навальной.
При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Навальная не сможет присутствовать на данном мероприятии.
По данным The Washinton Post, Белый дом, вероятно, не сообщил украинской стороне о том, что Навальная отказалась от участия, хотя её потенциальное присутствие является далеко не единственной причиной для беспокойства украинцев.
Как передавало ИА Регнум, ранее Елена Зеленская в интервью британской телерадиокомпании BBC обратилась к Западу с призывом не прекращать поддержку Украины. Она подчеркнула, что если западные страны, особенно США, прекратят помощь, украинское государство окажется в смертельной опасности, поскольку поддержка со стороны западных стран является для Украины «вопросом жизни».