Москва, 6 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, оскорбила певца Стаса Михайлова из-за его слов о том, что сбежавшие из страны и поливающие её грязью артисты приползут назад на коленях. Видеозапись её ответа 6 марта появилась в Сети.

Кадр из видео

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В ролике Пугачёва попыталась «спародировать» Михайлова, назвала себя старой и безголосой и посоветовала певцу «зарабатывать, пока может».

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачёва. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — заявила Пугачёва в своём видеообращении.

Певица также заявила, что никто «из нормальных» людей в Россию возвращаться не собирается, и оскорбила Михайлова, нецензурно обругав.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Стас Михайлов заявил, что именно зритель делает артиста значимым и узнаваемым, а потому те, кто уехал и поливают Россию грязью, ведут себя некорректно. Он не стал называть имена конкретных деятелей культуры, отметив, что все эти люди приползут к России на коленях и будут целовать ноги.

Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) улетели из страны после начала спецоперации. В начале они остановились в Израиле, однако уехали и оттуда, когда произошло обострение палестино-израильского конфликта.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в реестр физических лиц — иностранных агентов, за то что тот получал финансирование с Украины. Пугачёва выразила солидарность с мужем, назвав его «патриотом России».