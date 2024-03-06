Вашингтон, 6 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли намерена объявить о приостановке участия в президентской гонке в США. Об этом 6 марта сообщило Wall Street Journal со ссылкой на окружение политика.

AP/TASS Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли

«Ожидается, что [Хейли] выступит с кратким заявлением в Чарлстоне (штат Южная Каролина) в 10:00 по восточному времени (18:00 мск)», ― говорится в материале.

В своей речи она призовёт бывшего президента США Дональда Трампа заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые выбрали её, указало издание.

Отмечается, что решение приостановить своё участие в республиканских праймериз Хейли приняла на следующий день после «супервторника», когда из 15 штатов, где республиканцы проводили праймериз, она одержала победу только в Вермонте.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта на митинге своих сторонников во Флориде единственный конкурент Хейли на праймериз экс-президент США Трамп назвал «супервторник», в который проходили праймериз в 15 штатах, «прекрасным и воодушевляющим» днём.

Он стал лидером праймериз Республиканкой партии ещё в десяти штатах. Трампу отдали предпочтение республиканцы из Арканзаса, Виргинии, Мэна, Оклахомы, Северной Каролины и Теннесси. Также Трамп побеждает в штатах Алабама, Вермонт, Массачусетс и Техас.

По итогам предварительных выборов на Аляске Трамп получит поддержку 23 делегатов. По результатам начавшихся в январе и состоявшихся на данный момент праймериз экс-президент США получил поддержку 1017 из необходимых 1215 делегатов. Его оппонент заручилась поддержкой только 92 делегатов.