Симферополь, 6 марта, 2024, 06:18 — ИА Регнум. В Республике Крым установят личности всех лиц, причастных к энергетической блокаде полуострова со стороны Украины. Об этом в интервью «РИА Новости» в среду, 6 марта, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Пресс-служба Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов

«Мы проводим работу и персонально установим всех причастных к энергоблокаде. Киевские преступники должны понести персональную ответственность за все совершённые в отношении Крыма злодеяния», — указал Константинов.

Он напомнил, что решение об энергоблокаде полуострова было принято правительством Украины, когда пост президента страны занимал Пётр Порошенко. По его словам, тогда в качестве исполнителей были выбраны представители организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, признанная в России экстремистской).

Ранее Константинов заявлял, что тогдашние украинские власти предприняли попытку энергоблокады Крыма в расчёте на то, что крымский народ «сломается» и вернётся под контроль Киева. Однако эти попытки не оправдались.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля глава комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов сообщил, что сумма ущерба от энергетической блокады Крыма превысила 3 триллиона 156 миллиардов рублей. Первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона Арбитражный суд Крыма зарегистрировал в понедельник, 4 марта.