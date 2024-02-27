Симферополь, 27 февраля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Сумма ущерба от энергетической блокады Крыма, которую устроила Украина, превысила 3 трлн рублей. Об этом сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«3 трлн 156 млрд 605 млн рублей — предварительные расчёты показывают нанесённый ущерб всей бюджетной системе. Эти документы рабочая группа передаёт представителю правового управления совета министров Республики Крым для подготовки искового заявления», — рассказал Трофимов «РИА Новости».

Также Общественная палата Крыма готовит иски от физических лиц, которым был нанесён ущерб, сообщал ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он уточнил, по предварительной оценке, эта сумма составляет около 2 трлн рублей.

Кроме того, заявления подадут и пострадавшие от отключения электричества юридические лица, добавил Трофимов.

Дело будет рассматривать Арбитражный суд Крыма, уточнил он. По иску будет три ответчика — кабинет министров и министерство энергетики Украины, а также компания «Укрэнерго», пояснил депутат.

Как передавало ИА Регнум, о намерении подать иск о возмещении ущерба от энергетической блокады Крыма Сергей Трофимов заявил в октябре 2023 года. Он сообщил об этом после того, как Арбитражный суд республики удовлетворил первый иск правительства полуострова к Украине об ущербе из-за водной блокады на 152,6 млрд рублей.

Кроме того, председатель комитета крымского парламента добавил, что одновременно с этим идёт подсчёт ущерба по транспортной, банковской и продовольственной блокад полуострова.

Ранее Константинов заявлял, что у жителей республики есть все шансы доказать в суде свою правоту. Он отметил, что действия Украины по организации блокад Крыма были умышленными, киевские власти хотели лишить жителей полуострова воды. Однако реализовать преступные замыслы им не удалось, поскольку Крыму помогла Россия, уточнил он.