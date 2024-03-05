Москва, 5 марта, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Если власти Германии тронут российских журналистов, немецкие репортёры будут вынуждены покинуть Россию, заявила 5 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине. Если они тронут российских корреспондентов и всё-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — заявила российский дипломат.

МИД России 4 марта вызвал посла Германии в Москве Александера Ламбсдорффа и объявил ему демарш, потребовав объяснить попавший в СМИ разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост, обсуждавших, в частности, планы удара ракетами Taurus с истребителя. МИД заявил Ламбсдорффу о недопустимости тотальной цензуры, которой подвергли российских журналистов в Германии. В российском дипведомстве подчеркнули, что такие действия не останутся без жёсткого ответа.

Как стало известно 1 марта, высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали атаку на Крымский мост. Просочившаяся в Сеть беседа состоялась 19 февраля 2024 года. В разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования. Немецкие военные обсуждали, как помочь атаковать мост ракетами Taurus, не став при этом стороной конфликта.

После утечки разговора немецких военных канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию. Согласно заявлению министерства обороны Германии, разговор немецких военных перехватили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, 4 марта заявил, что переговоры немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост свидетельствуют о вовлечённости Запада в конфликт на Украине. Помимо этого, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил 3 марта, что разговоры немецких офицеров свидетельствуют о подготовке Германии к войне с Россией.

В беседе с ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявил, что разговор об атаке на Крым является попыткой западных политиков проверить реакцию европейского общества на потенциальный конфликт с Москвой.