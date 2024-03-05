Москва, 6 марта, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что будет придерживаться договорённости не допускать утечек данных о контактах с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом. Об этом он рассказал во вторник, 5 марта, в интервью телеканалу «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Это была наша взаимная договорённость не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах. Я этой договорённости придерживаюсь», — указал Нарышкин.

При этом директор СВР подчеркнул, что ранее уже происходили утечки информации. Однако подобные случае допускались лишь со стороны Соединённых Штатов Америки.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом. При этом он не стал уточнять, когда именно подобные переговоры могут состояться. По словам Нарышкина, до этого в конце июня 2023 года уже состоялись его переговоры с главой ЦРУ. Тогда стороны обсудили будущее Украины, а официальным предлогом для звонка стала попытка мятежа в России.