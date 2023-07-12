Москва, 12 июля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 12 июля рассказал, как они вместе с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом думали, «что же делать с Украиной».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Разговор состоялся в конце июня по инициативе американской стороны. Глава СВР отметил, что официальным предлогом для звонка стала попытка мятежа в России 24 июня, но в целом эта тема не очень интересовала Бёрнса.

«Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, что же делать с Украиной», — заявил Нарышкин ТАСС.

По его словам, беседа заняла около часа и закончилась позитивно.

«О встрече не договаривались, но такая возможность существует. И бесед по телефону, и возможность личной встречи сохраняется», — подытожил Нарышкин.

Ранее главы ведомств лично встречались в ноябре 2022 года в Анкаре. Одной из тем встречи стал вопрос обмена осуждёнными между Россией и США. Также Нарышкин и Бёрнс обсудили угрозу применения ядерного оружия — глава ЦРУ собирался предупредить коллегу о «последствиях в случае применения ядерного оружия Россией» на территории Украины.

Бёрнс по итогам встречи заявил СМИ, что столкнулся с дерзостью и высокомерностью со стороны Нарышкина, но глава СВР опроверг эти слова. Он признался, что до сих пор сохраняет уважение к американскому коллеге как к очень опытному и искусному дипломату. Нарышкин оценил прошедшую встречу как содержательную и комфортную и напомнил, что она не смогла бы продлиться 2,5 часа, если бы одна из сторон вела себя высокомерно.