* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Майкоп, 6 марта, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал в доход России имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и активы его партнеров, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

(сс) Анна Безулик Игорь Коломойский*

Ранее административный иск о запрете деятельности Коломойского и связанных с ним лиц, а также об обращении их имущества в доход государства подал заместитель генерального прокурора России.

«Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

У ответчиков также изъяли здание и шесть помещений в центре Москвы площадью 5,5 тысячи кв. м, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью свыше 5,5 гектара в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.

Суд также вынес решение запретить деятельность Коломойского и связанных с ним олигархов, а также деятельность их объединения. Основанием для судебного постановления стали осуществление экстремистской деятельности этими лицами и финансирование ими украинских вооруженных формирований.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Шевченковский суд Киева отправил Коломойского под арест. В СБУ уточнили, что олигарху предъявили обвинения в мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём.

В декабре суд в Киеве отказал миллиардеру в изменении меры пресечения и оставил его под стражей. В конце февраля арест вновь продлили. При этом олигарху уменьшили сумму залога для освобождения из следственного изолятора до 2,4 млрд гривен (более $52,2 млн).