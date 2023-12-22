* — внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов

Киев, 22 декабря, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Апелляционный суд в Киеве отказал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов) в изменении меры пресечения — он оставлен под стражей. При этом ему сократили сумму залога. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

(сс) Справедливість. Анна Безулик Игорь Коломойский

В конце ноября Шевченковский суд Киева продлевал Коломойскому меру пресечения на два месяца с возможностью внести залог почта в 100 млн долларов.

Защита бизнесмена на прошедшем 21 декабря заседании суда просила изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на ухудшение состояния Коломойского. Суд оставил его под стражей до 26 января. При этом сумму залога уменьшили до чуть более 70 млн долларов.

Коломойский заявил, что даже если бы у него и были деньги на залог, он бы его не внёс.

Как сообщало ИА Регнум, национализированные активы Игоря Коломойского выставили на продажу. Недвижимость олигарха оценили почти в полмиллиарда рублей.

Коломойский имеет имущество в посёлке Партенит в Алуште, в том числе центр водного спорта «Европа» площадью более 8,7 тыс. кв. метров. Начальная цена составляет более 446 млн рублей.

Также на аукционе распродадут расположенные рядом с центром бассейны, котельную, общежитие для персонала и противооползневые подпорные стены. Участникам торгов необходимо внести задаток в 223,2 млн рублей.

Власти Крыма заявили о намерении продолжать национализацию имущества украинских бизнесменов на полуострове. Продажа активов украинского бизнеса поможет существенно пополнить доходную часть бюджета региона.

Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путём.

Также отмечается, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу.

Активы обвиняемого арестованы.