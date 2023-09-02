Киев, 2 сентября, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (около 1,2 млрд рублей), сообщила «Страна. ua».

Заседание по инициативе подозреваемого и его адвкатов прошло в закрытом режиме. Коломойский перед заседанием заявил журналистам, что не считает себя виновным.

Ранее 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — «мошенничество» и «легализация имущества, полученного преступным путём».

По версии следствия, Коломойский в 2013–2020 годов легализовал более 500 млн гривен, выведя их за границу с помощью подконтрольных ему финансовых учреждений.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя вручение подозрения Коломойскому, связал это с предстоящей поездкой президента Украины в США: по версии Соскина, Владимир Зеленский хочет создать видимость борьбы с коррупцией на Украине.