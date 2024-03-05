Москва, 6 марта, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Вручение премии «По зову женского сердца» прошло 5 марта в рамках Всероссийского женского форума «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» на Международной выставке-форуме «Россия», говорится в пресс-релизе автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия».

Награды получили 10 победительниц, которые добились значимых результатов по одному из приоритетных направлений премии, включая поддержку участников спецоперации, сохранение традиций, прорывное развитие, укрепление семьи и развитие социальной сферы.

Перед победителями выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что в России по поручению президента Владимира Путина реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин.

«По поручению главы государства принята и реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин, выстроена комплексная система поддержки семей и детей, развития института материнства и детства. Важнейшим шагом стало решение президента объявить в России нынешний год Годом семьи и определить статус многодетной семьи — я знаю, как давно в регионах ждали этих шагов», — сказала она.

Кроме того, к участникам мероприятия обратилась председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

«Символично, что номинацию «Вместе к победе» выпало честь представлять именно нам, фонду, который был создан по указу президента и призван помочь нашим ветеранам военной операции социализироваться и возвращаться к мирной жизни. Кроме того, мы поддерживаем и семьи погибших военнослужащих. Очень приятно видеть в зале большое количество сотрудниц нашего фонда — это мамы, жены, вдовы бойцов. Хочу выразить слова благодарности за их труд и их поддержку», — отметила Цивилёва.

Народный артист РФ Владимир Машков поблагодарил российских женщин за их неравнодушную позицию.

«Ни одна гуманитарная миссия сегодня не проходит без вашего горячего участия. Огромное спасибо вам за все, что вы делаете для нашей великой страны, делаете для граждан и семей Новороссии, для военнослужащих и их семей. Желаю, чтобы та любовь и то добро, которыми вы ежедневно делитесь с миром, приумножались в вашей жизни», — сказал он.

Роль женщин в обществе отметила главный врач московской Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«Большая честь быть в зале, наполненном безмерно талантливыми и красивыми женщинами, которые неравнодушно преобразуют мир вокруг себя, делая его лучше. Потому что именно женщина определяет будущее, рождает его. Женское сердце всегда наполнено добром, теплом, любовью, терпением», — заявила главврач.

В номинации «Память сердца» награду получила Наталья Спирина из Мурманской области. Наград также удостоились Анна Орач из Омской области (номинация «Вместе к победе»), Злата Алёхина из Белгородской области (номинация «Поступок!»), Олеся Потапова из ЛНР (номинация «Голос правды»), Анна Богаделина из Ивановской области (номинация «Сохранение традиций»), Людмила Щербакова из Москвы (номинация «Прорыв!»), Юлия Краснова из Забайкалья (номинация «Мама может все!»), Ольга Язева из Красноярского края (номинация «Сила семьи»), Светлана Дрожжина из ДНР (номинация «Верность профессии») и Светлана Полякова из Москвы (номинация «В борьбе за жизнь»).

Участницы мероприятия подчеркнули, что конкурс стал важным событием для всего женского сообщества России.

«Для меня победа в конкурсе — это большая честь. Я считаю, что женщин, достойных таких наград, у нас очень и очень много. Тронута тем, что выбрали в качестве победительницы меня», — сказала Ольга Язева.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в Москве начал работу Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию». К участникам и гостям мероприятия видеообращение направил Владимир Путин. Он отметил, что российские женщины вносят огромный вклад в достижение целей развития страны.