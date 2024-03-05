Москва, 5 марта, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» начал работу в Москве, сообщили в пресс-службе Совета Федерации РФ.

Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

Гостям и участникам мероприятия в своё видеообращение направил президент России Владимир Путин.

«Ваш форум собрал здесь, на площадке выставки «Россия», успешных, деятельных, талантливых, ярких женщин из всех регионов нашей большой страны. Сразу скажу, что женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития. Без вас невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление», — сказал российский лидер.

Глава государства также указал на ключевую роль женщин в разных сферах жизни.

«Хотел бы ещё сказать о ключевой роли женщины в сохранении наших традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений. Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины — главный центр притяжения в семье. Вы создаёте здесь атмосферу любви, понимания и заботы», — подчеркнул он.

В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии «По зову женского сердца». Оно состоялось на базе выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Учредителями премии выступили Совет Федерации и Государственный фонд «Защитники Отечества».

На открытии церемонии выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила признательность президенту России за то, что в стране для женщин открыты все возможности. Кроме того, по словам Матвиенко, в России значительно изменилось отношение власти, общества к роли и миссии женщин.

Глава верхней палаты российского парламента напомнила, что в России по поручению Владимира Путина принята и реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин. Помимо этого, в стране выстроили комплексную систему поддержки семей с детьми, развития института материнства и детства. Матвиенко назвала важнейшим решение объявить 2024 год Годом семьи в России и определить единый статус многодетной семьи.

«В недавнем послании Федеральному Собранию буквально все его разделы были посвящены поддержке и повышению качества жизни наших граждан, семей с детьми. Помимо продления программы материнского капитала и семейной ипотеки, введения новых пособий и налоговых вычетов, принято решение о запуске национального проекта «Семья» и программы по охране материнства, сбережению здоровья детей, и подростков, поддержка молодёжи», — заявила председатель Совета Федерации.

Матвиенко также отметила, что на площадке выставки «Россия» наблюдается особая атмосфера созидания.

«Все наши регионы презентуют на своих стендах уникальные достижения российских женщин. А каждый из 14 выставочных павильонов превратился в пространство красоты, гармонии, живого всероссийского женского диалога. К участию в нём мы пригласили сотни успешных, талантливых женщин-лидеров со всей страны. Женщин, успешно реализовавших себя в бизнесе, образовании, медицине, науке, культуре, оставаясь при этом заботливыми мамами, бабушками, жёнами, хранительницами домашнего очага и семейных ценностей», — сказала глава верхней палаты парламента.

Председатель Совета Федерации поздравила всех женщин России с Международным женским днём и пожелала им добра, любви, а также благополучия. Кроме того, Матвиенко напомнила о провидении в стране Евразийского женского форума.

«Абсолютно закономерно, что именно Россия стала точкой глобального притяжения для женщин-лидеров. Это, прежде всего, Евразийский женский форум, который проходит с 2015 года и в этом году уже в четвёртый раз объединит участниц из большинства стран мира. Уверена, что на нём мы сможем представить идеи и предложения, которые будут выработаны в эти дни на площадке Всероссийского женского форума», — заявила она.

Говоря о форуме «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию», председатель Совета Федерации отметила, что в мероприятии участвуют матери, жёны, сёстры защитников Отечества, а также женщины, которые, находясь на передовой, оказывают первую медицинскую помощь, лечат, спасают наших бойцов, ведут репортажи с линии соприкосновения, которые отправляют на фронт посылки, тёплые вещи, маскировочные сети, сшитые своими руками.

«Такое сплочение, когда «всем миром» страна помогает своим героям, неоценимо в трудный час. И, наверное, никакие слова не смогут описать всю нашу признательность тем женщинам, которые взяли на себя эту непростую миссию. Мы гордимся вами! Вы — настоящая душа России», — заявила Матвиенко.

Глава верхней палаты парламента уточнила, что в рамках Всероссийского женского форума впервые организовано вручение премии «По зову женского сердца».

«Мы чествуем женщин, которые не ради регалий и наград, которые не ради регалий и наград, не ради почестей, а именно по зову сердца и души помогают ближним. Таких женщин — даже не тысячи, а миллионы по всей России. Каждая из них достойна награды. И мы благодарим их всех за неравнодушную подвижническую работу», — сказала председатель Совета Федерации.

В номинации «Память сердца» она наградила вдову Героя России, погибшего в ходе специальной военной операции, Наталью Спирину, которая является заместителем председателя женсовета Северного флота, волонтера, ефрейтора медсанчасти мотострелковой бригады.

Председатель фонда поддержки специальной военной операции «Защитники Отечества», соорганизатор премии Анна Цивилева указал на то, что открывшийся форум является первым мероприятием такого масштаба в стране, посвящённом роли женщины в современном обществе.

«Мы много говорим о достижениях женщины в различных отраслях и профессиях, делимся опытом и знаниями, обсуждаем будущее России женскими глазами. Здесь на площадке представлены проекты, созданные и реализованные представительницами прекрасного пола. Мы видим, насколько колоссальный вклад в развитие нашей Родины, нашего общества вносит прекрасные жительницы нашей страны», — сказала она.

Помимо этого, Цивилева вручила награду директору некоммерческой организации «Социальный и гуманитарный центр Омской области» Анне Орач.

В список лауреатов и победителей премии также вошли корреспондент РИА Новости в Луганской Народной Республике Олеся Потапова, студентка Медицинского колледжа Белгородского государственного национального исследовательского университета Злата Алехина, соучредитель, председатель совета директоров «Велфарм» Людмила Щербакова, генеральный директоров комбината «Шуйские ситцы» Анна Богаделина, многодетная мать, жена сельского священника Ольга Язева, мастер технологического участка Быстринского ГОКа, многодетная мать Юлия Краснова, руководитель Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались» Светлана Полякова, ректор Донецкого национального университета экономики и торговли, доктор философских наук Светлана Дрожжина.

В церемонии награждения участвовали первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, почётный гость форума, народный артист России Владимир Машков, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков, ученый, хирург-онколог, доктор медицинских наук Андрей Каприн, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева и телеведущая Мария Ситтель.

Председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова отметила, что Всероссийский женский форум превратится в самое массовое мероприятие за всю историю женских форумов, который в день открытия посетило несколько тысяч человек.

«Мы стремились к тому, чтобы Форум стал наглядной презентацией женских достижений, показал, как женские инициативы и проекты влияют на развитие регионов. В первый день, кроме центрального события — церемонии награждения лауреатов премии «По зову сердца» — состоялось также более 50 мероприятий», — подчеркнула Карелова.

Глава совета также уточнила, что за два дня в рамках форума пройдет более 100 мероприятий. В открытии форума приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, а также другие сенаторы, представители регионов, профильных министерств и ведомств.

С поздравлениями в адрес участников и гостей форума выступили народные артисты России Василий Герелло, Николай Басков, Лариса Долина и Григорий Лепс, а также певец Шаман, певицы Ирина Дубцова, Нана Хатл, Юлия Паршута и другие.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Владимир Путин в видеообращении поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения и помогают военнослужащим, участвующим спецоперации. Он также добавил, что женщины вносят огромный вклад в достижение целей развития России.