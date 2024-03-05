Париж, 5 марта, 2024, 07:44 — ИА Регнум. В общей сложности 16 млрд евро в виде финансовой помощи Украине со стороны ЕС бесследно исчезли после передачи этих денег Киеву, написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум Помощь Украине

4 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что киевский режим так и не получил указанное финансирование. Он уточнил, что в Киеве якобы не знают, где находятся деньги. ЕС собрал эту сумму ещё в 2022 году.

Филиппо напомнил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик полагает, что вместо того, чтобы предоставлять указанную помощь Киеву, деньги нужно было отправить на субсидии для фермеров и развитие больниц в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября канадский экономический портал Visual Capitalist опубликовал данные, согласно которым с 2022 года Украина получила от западных стран около $233 млрд помощи, в том числе $90 млрд, переданных Евросоюзом. США выделили Киеву за этот период всего $70 млрд.

В середине августа украинский психолог Олег Хомяк выразил мнение, что коррупция настолько проникла во все сферы жизни на Украине, что без неё государство уже не сможет существовать.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского, в том, что тот отмывает деньги, а не спасает украинскую армию. Он признал, что Украина страдает от коррупции в оборонной сфере.