Берлин, 5 марта, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Германия на основе международного права должна тщательно изучить все средства, которые имеет в своём распоряжении в рамках вопроса об оказании помощи Украине, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Так глава МИД ответила на просьбу журналистов прокомментировать возможность передачи украинской стороне германских крылатых ракет Taurus.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что передача Украине ракет Taurus полностью исключена, поскольку такой вариант предполагает участие немецких военных в украинском конфликте. Глава немецкого правительства пояснил, что системы вооружения с большим радиусом поражения нельзя поставлять без возможности контроля над ними.

Шольц также подчеркнул, что очень чётко обозначил свою позицию по указанному вопросу. Ранее он объяснял решение Берлина боязнью того, что ВСУ могут использовать Taurus для ударов по целям на территории России.

В конце февраля детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF выпустила видеоролик о ракете Taurus, которая «мечтает» попасть на Украину. В видеозаписи также говорилось о том, что этому мешает Олаф Шольц, который колеблется и не может принять соответствующее решение.