Купертино, США, 4 марта, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Корпорация Apple представила обновлённый ноутбук MacBook Air с новым процессором M3. Устройства доступны в версиях 13 и 15 дюймов. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте компании.

Silas Stein /dpa / Global Look Press

В релизе Apple рассказали, что обновлённые устройства базируются на процессоре M3. Он, как отметила корпорация, на 60% быстрее, чем предыдущий M1, который устанавливали до этого в устройствах корпорации. В Apple подчеркнули, что MacBook Air на новом чипе в 13 раз быстрее любого компьютера на базе процессоров Intel.

Представленные модели MacBook Air также получили дополнительный процессор Neural Engine для задач искусственного интеллекта (ИИ). В линейке будет две модели — с экраном на 13 и 15 дюймов, отметили в релизе.

На устройствах установили экраны Liquid Retina. Новые MacBook Air поддерживают подключение до двух внешних мониторов. Они способны работать до 18 часов без подзарядки. Все модели поддерживают Wi-Fi стандарта 6E и магнитную зарядку MagSafe. Также устройства получили два порта Thunderbolt.

MacBook Air с 13-дюймовым монитором обойдётся покупателям в США в 1099 долларов (около 100 тысяч рублей. — Прим. ред.). За модель с 15-дюймовым монитором придётся отдать 1299 долларов (примерно 119 тысяч рублей. — Прим. ред.).

Также Apple уточнила, что по-прежнему в продаже есть модели 2022 года выпуска на чипе M2.

На сайте корпорации уже открыли предзаказ устройств, а в продажу ноутбуки поступят 8 марта.

Как сообщало ИА Регнум, цена очков виртуальной реальности Apple Vision Pro в России достигла ₽900 тыс. В Cdek. shopping они продаются за 499 тыс. рублей, Ozon оценил их в 577–642 тыс. рублей, «Яндекс» продаёт практически за миллион — модель ёмкостью в 1 терабайт без скидок оценили в 900 тыс. рублей. В США Apple Vision стоит дешевле даже в зависимости от курса доллара — в официальном магазине Apple очки минимально оценили в $3499 (около 319 тыс. рублей).

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в России могут уничтожить десятки тысяч устройств Apple. По его словам, причиной станет запрет на использование техники Apple, введённый для российских чиновников и госслужащих. Муртазин заявил, что побывал в Перми, где городская администрация провела тендер на уничтожение 26 тыс. единиц техники. Оставить технику в пользовании нельзя.