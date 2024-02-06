Москва, 6 февраля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Очки дополненной реальности Apple Vision Pro появились в продаже в России. Как стало известно 6 февраля, продавцы выставили первые лоты по разным ценам.

Christoph Dernbach/Global Look Press

К примеру, в Cdek. shopping очки продаются за 499 тыс. рублей (максимальная цена составила 557 тыс.). Ozon оценил устройство в 577-642 тыс. рублей. На маркетплейсе «Яндекса» стоимость приблизилась к миллиону — модель ёмкостью в 1 терабайт без скидок оценили в 900 тыс. рублей.

В США Apple Vision стоит дешевле даже в зависимости от курса доллара — в официальном магазине Apple очки минимально оценили в $3499 (около 319 тыс. рублей).

Как сообщало ИА Регнум в декабре, портал MacRumors со ссылкой на источники заявил, что все модели iPhone 16 получат новую кнопку с тактильной отдачей. По информации журналистов, кнопку назвали Action Button («Кнопка действия»), и она заменит переключатель режимов. Её оснастят датчиком давления и в зависимости от силы нажатия, и она будет выполнять различные команды.