В России уничтожат больше 100 тысяч устройств Apple
Аналитик Муртазин: в 2024 году в России уничтожат 120 тысяч устройств Apple
Москва, 8 февраля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. В России могут уничтожить десятки тысяч устройств Apple. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мартазин.
Он пояснил, что причиной станет запрет на использование техники Apple, введённый для российских чиновников и госслужащих.
Муртазин сообщил, что побывал в Перми, где городская администрация провела тендер на уничтожение 26 тысяч единиц техники, при этом стоимость работ составила всего 1200 рублей.
«По оценкам MRG, в 2024 году в России, таким образом, будет уничтожено около 120 тысяч единиц техники Apple. Остаточная стоимость на вторичном рынке ― чуть больше 2 млрд рублей», ― написал эксперт в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что оставить технику нельзя, её необходимо физически уничтожить.
Как сообщало ИА Регнум, в марте «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что чиновники внутриполитического блока администрации президента России получили рекомендацию больше не использовать мобильные устройства iPhone. Им было настоятельно рекомендовано отказаться от них в пользу телефонов других марок и с другой операционной системой.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песковне смог подтвердить эту информацию. Он добавил, что для передачи служебной информации сотрудниками администрации президента России не используются смартфоны.
В прошлом году Минцифры РФ ввело запрет на использование смартфонов и планшетов Apple для доступа к рабочим приложениям и перепискам, также это коснулось сотрудников Минтранса, ФНС и ряда других ведомств и госкомпаний. Запрет ввели после того, как ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции американских спецслужб, которые распространяли вирус с помощью мобильных устройств компании Аpple.
В июле 2023 года «Ростех» запретил сотрудникам всех предприятий, входящих в состав госкорпорации, использовать в служебных целях электронные устройства Apple. Также запретили использовать мобильные устройства Apple для решения рабочих вопросов и чиновникам Минпромторга и его подведомственных организаций.
В декабре 2023 года зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко с предложением запретить российским государственным служащим пользоваться иностранными мессенджерами в личной переписке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что перешёл с iPhone на смартфон другого производителя.