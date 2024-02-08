Москва, 8 февраля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. В России могут уничтожить десятки тысяч устройств Apple. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мартазин.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Он пояснил, что причиной станет запрет на использование техники Apple, введённый для российских чиновников и госслужащих.

Муртазин сообщил, что побывал в Перми, где городская администрация провела тендер на уничтожение 26 тысяч единиц техники, при этом стоимость работ составила всего 1200 рублей.

«По оценкам MRG, в 2024 году в России, таким образом, будет уничтожено около 120 тысяч единиц техники Apple. Остаточная стоимость на вторичном рынке ― чуть больше 2 млрд рублей», ― написал эксперт в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что оставить технику нельзя, её необходимо физически уничтожить.

Как сообщало ИА Регнум, в марте «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что чиновники внутриполитического блока администрации президента России получили рекомендацию больше не использовать мобильные устройства iPhone. Им было настоятельно рекомендовано отказаться от них в пользу телефонов других марок и с другой операционной системой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песковне смог подтвердить эту информацию. Он добавил, что для передачи служебной информации сотрудниками администрации президента России не используются смартфоны.

В прошлом году Минцифры РФ ввело запрет на использование смартфонов и планшетов Apple для доступа к рабочим приложениям и перепискам, также это коснулось сотрудников Минтранса, ФНС и ряда других ведомств и госкомпаний. Запрет ввели после того, как ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции американских спецслужб, которые распространяли вирус с помощью мобильных устройств компании Аpple.

В июле 2023 года «Ростех» запретил сотрудникам всех предприятий, входящих в состав госкорпорации, использовать в служебных целях электронные устройства Apple. Также запретили использовать мобильные устройства Apple для решения рабочих вопросов и чиновникам Минпромторга и его подведомственных организаций.

В декабре 2023 года зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко с предложением запретить российским государственным служащим пользоваться иностранными мессенджерами в личной переписке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что перешёл с iPhone на смартфон другого производителя.