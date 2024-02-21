Москва, 21 февраля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. В список стартовых площадок программы реновации включили 12 новых адресов в девяти районах Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Станислав Красильников/ТАСС

Общая жилая площадь, которая появится на новых площадках реновации, составит 178,1 тысячи квадратных метров. Дома, которые построят здесь, позволят расселить 2548 квартир из 36 домов старого фонда. Новосёлами станут 6,5 тысячи человек, рассказал мэр.

Стартовые площадки, которые включили в программу реновации, находятся в шести столичных округах. В ЦАО новостройка по реновации появится в Пресненском районе. В САО дом появится в районах Головинский и Коптево. На Северо-востоке жильё возведут в Лосиноостровском и Останкинском районах. На востоке столицы дома появятся в районах Измайлово и Преображенское. В ЮВАО очередная новостройка по реновации появится в районе Текстильщики, а в ЮЗАО дом возведут в Зюзине, указал Собянин.

На месте домов, попавших в программу реновации, расположено 11 площадок. Правительство Москвы сейчас формирует перечень домов, которые возведут в рамках второй волны реновации жилого фонда, подытожил мэр.

Всего для строительства новых домов по программе реновации город подобрал 614 площадок. Уже переехали или находятся в процессе переселения 154,1 тысячи жителей, напомнил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве в построенных по программе реновации кварталах порядка 600 нежилых помещений заняли кафе, банки и образовательные учреждения, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Он также напомнил, что нежилые помещения также сдали под аптеки, сервисы, офисы и другие социально важные объекты. По итогам реновации в коммерческих помещениях жилых домов создадут больше 200 тысяч рабочих мест.