Москва, 4 марта, 2024, 15:17 — ИА Регнум. К разделам сервисов проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) в ходе учебного года ежедневно обращаются в среднем более 4,5 млн раз. Проект является ключевым в рамках повышения качества и доступности столичного образования. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Собянин указал, что МЭШ является единой цифровой образовательной средой. Ей пользуются учителя, ученики и родители. Платформа охватывает все школы Москвы.

Мэр уточнил, что ключевыми сервисами проекта стали «Электронный дневник», «Электронный журнал», «Библиотека», карта «Москвёнок» и «Портфолио учащегося».

В библиотеке МЭШ сейчас 1,6 млн единиц образовательного контента. На платформе разместили сценарии уроков, видеоуроки, тестовые задания, учебные пособия, рабочие тетради, художественную литературу, виртуальные лаборатории, а также интерактивные приложения, уточнил Собянин.

Он добавил, что МЭШ стала технологической основой для создания сегмента федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в ряде регионов.

В настоящее время подсистемы и цифровые сервисы проекта «Московская электронная школа» действуют в Калужской и Московской областях, а также в Республике Татарстан. В перспективе платформу «Моя школа» запустят в Тюменской области, а также Республике Дагестан.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 14 февраля сообщил, что доложил Путину о развитии московской медицины.

По словам градоначальника, Москва не только внедряет, но и сама разрабатывает новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы создать максимально комфортные условия для пациентов и врачей.