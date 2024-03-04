Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Киевский режим фактически стал настоящей анти-Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 4 марта, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» в центре «Сириус».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно Россия», — добавил он.

Медведев отметил, что более точное название Украины — Малороссия. Он подчеркнул, что территории по обе стороны Днепра относятся к российским стратегическим и историческим границам, а все попытки изменить их обречены.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Медведев заявил, что СВО на Украине фактически является контртеррористической операцией по уничтожению «осиного гнезда» терроризма, которым стал киевский режим. Он добавил, что страны, поддерживающие украинских террористов, фактически встали на «тропу войны» с Россией.

В феврале 2024 года Медведев допустил, что России в ходе СВО, возможно, придётся дойти до Киева. Он отметил, что это необходимо сделать, так как Киев является русским городом, кроме того, именно оттуда исходит международная угроза существованию России.