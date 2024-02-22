Москва, 22 февраля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Для достижения целей специальной военной операции России может потребоваться дойти до Киева. Такое мнение в интервью российским СМИ высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам ещё придется много и серьёзно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев», ― подчеркнул политик в Telegram-канале.

При этом Медведев добавил, что если это не произойдёт сейчас, то в какую-то другую фазу конфликта.

Такая необходимость, по его словам, обусловлена двумя причинами: тем, что Киев ― русский город, и тем, что именно оттуда исходит интернациональная угроза существованию России.

«Хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединёнными Штатами Америки», ― пояснил он.

Зампред Совбеза добавил, что все, кто там формально исполняет свои функции, это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей. Он подчеркнул, что абсолютно очевидно, что все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий военный эксперт Карло Масала заявил, что украинская армия может в скором времени потерять контроль над рядом городов на фоне нехватки снарядов и проблем с ротацией. По его словам, украинские бойцы очень «измученные и уставшие».

Офицер 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Владимир Ращук сообщил 22 февраля, что Вооружённые силы России активизировали наступление по многим направлениям и в ближайшее время могут зайти в город Днепр (украинское название Днепропетровска). Он предположил, что Киев в ближайшее время может потерять контроль над населённым пунктом, если украинские власти и командование ВСУ не примут серьёзных решений.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что Россия в ближайшее время сможет одержать победу в специальной военной операции.