Москва, 1 июня, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал к уничтожению террористов и, в частности, украинского режима. Об этом он заявил 1 июня во время посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев уточнил, что спецоперация России на Украине фактически представляет собой контртеррористическую борьбу с целью уничтожения «осиного гнезда» режима, сложившегося на Украине.

«Контртеррористическая борьба — это по сути то, во что в значительной степени уже превратилась СВО. Потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Они должны быть уничтожены», — сказал зампред Совбеза.

При этом он отметил, что и страны, выступающие в поддержку Украины, по сути, встали на «тропу войны» с Россией.

Ранее ИА Регнум привело слова Медведева, рассказавшего, когда Украина исчезнет как государство. Медведев предположил, что это будет зависеть от того, по какому пути страна пойдёт после поражения в военном конфликте. По его мнению, путей три: переход запада Украины под контроль Евросоюза, исчезновение страны после завершения СВО при разделе между Россией и Европой и отход центра Украины и бесхозяйственных областей к России.