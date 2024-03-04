Чапаевск, Самарская область, 4 марта, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Никто не пострадал и не погиб в результате взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области, сообщили 4 марта в региональном управлении ФСБ.

ИА Регнум

Сообщение о взрыве в Чапаевске поступило на единый номер экстренных оперативных служб «112» в 05:13 мск.

«Жертв и пострадавших нет», — сообщили в УФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв прогремел 4 марта на мосту через реку Чапаевка в Самарской области. Осмотр места ЧП показал, что полотно не пострадало, взрывом повредило металлоконструкции и ограждения.

О пострадавших не сообщалось. Как рассказал источник в оперативных службах региона, сдетонировало взрывное устройство. На Куйбышевской железной дороге из-за повреждения моста в Чапаевске задержали несколько поездов.