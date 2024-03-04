Чапаевск, Самарская область, 4 марта, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на железнодорожной дороге в Самарской области, сообщил 4 марта Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в Чапаевске. Эксперты, осмотрев место происшествия, обнаружили повреждения металлоконструкций и ограждений.

В результате никто не пострадал, железнодорожное полотно не пострадало. Движение на этом участке временно приостановили.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство установило все обстоятельства подрыва Крымского моста 8 октября 2022 года.

В результате этого теракта погибли четыре человека. На мосту взорвался грузовик. ФСБ назвала организатором теракта начальника главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова. Украинские спецслужбы признали свою причастность к теракту.