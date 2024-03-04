Космодром «Восточный», Амурская область, 4 марта, 2024, 04:32 — ИА Регнум. С 6 по 10 апреля запланировали первый в истории пуск ракеты «Ангара» с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Mil.ru Запуск ракеты «Ангара»

«Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6–10 апреля», — уточнил он.

По данным собеседника агентства, в мае с Восточного на одной ракете «Союз-2» запланирован запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера».

Как сообщало ИА Регнум, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 23 января на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королёва объявил о намерении осуществить в апреле первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Ракету уже доставили на космодром с разгонным блоком. Борисов подчеркнул, что запуск ракеты-носителя перевернёт страницу в развитии современного российского космодрома.

В феврале Юрий Борисов анонсировал создание в России ракеты, способной стартовать не только с космодрома. По его словам, сотрудники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт государственной корпорации «Роскосмос») занимаются разработкой многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса. У такой ракеты, как и у перспективной ракеты «Амур-СПГ», будет предусмотрено многоразовое использование. Предполагается, что они обе будут базироваться на космодроме Восточный. Создание ракеты ведётся не только в интересах народного хозяйства, на неё также возлагает определённые ожидания Министерство обороны, добавил Борисов.