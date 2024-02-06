Сочи, Краснодарский край, 6 февраля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В Сочи спасли шесть человек после схода снега на горнолыжном курорте «Лаура», сообщили 6 февраля в пресс-службе курорта.

Кадр из видео

«Сегодня во время дневного катания на «Лауре» произошёл сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F», — говорится в сообщении.

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Спасателям удалось найти всех находившиеся на трассе. Никто не пострадал. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, катание на трассах оперативно восстановили. Несмотря на огромное количество осадков, службы курорта работают в штатном режиме и делают всё, чтобы отдых гостей был максимально безопасным.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Сочи. В ведомстве предупредили, что с 18:00 мск 3 февраля до 18:00 мск 6 февраля в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря лавиноопасно. Спасатели рекомендовали соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в непогоду.