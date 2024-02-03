Сочи, Краснодарский край, 3 февраля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Сочи. Об этом 3 февраля сообщается на сайте ведомства.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Штормовое предупреждение по лавиноопасности на территории Сочи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на период с 18:00 мск 3 февраля до 18:00 мск 6 февраля в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря лавиноопасно.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в непогоду.

Как передавало ИА Регнум, 26 января в Туапсинском районе Краснодарского края сошёл селевой поток, частично перекрыв участок трассы М-4 «Дон».

21 января в Краснодарском крае селевой поток перекрыл дорогу возле горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи. Массы грунта полностью заблокировали движение. Службы города полностью расчистили дорогу в тот же день.