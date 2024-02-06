Сочи, Краснодарский край, 6 февраля, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Спасатели МЧС России завершили поисковые работы на месте схода лавины на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи, сообщила вечером 6 февраля пресс-служба ведомства.

МЧС РФ

«Горнолыжников под лавиной не обнаружено», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что спасатели обследовали толщи льда с помощью лавинных щупов и системы поиска людей. В поисковых работах участвовали 16 сотрудников ведомства, в том числе кинологи, использовались три единицы техники.

Отмечается, что лавина сошла самопроизвольно на высоте 1300-1400 метров.

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Как сообщало ИА Регнум, лавина сошла на курорте днём 6 февраля у горнолыжных трасс. Спасатели оперативно нашли всех, кто оказался в этом районе, эвакуировали шесть человек, никто не пострадал.

При этом на курорте возобновили катание на трассах. Его работа продолжилась в штатном режиме, несмотря на обильные осадки.

В главке МЧС по Краснодарскому краю 3 февраля объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Сочи. В ведомстве отметили, что угроза будет на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря. Предупреждение действовало до 18:00 6 февраля.