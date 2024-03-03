Лондон, 4 марта, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Россия располагает данными о деталях перевозок на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, полученными из-за утечки разговора немецких военных. Это должно встревожить Запад, написала 3 марта британская газета The Times.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

По информации журналистов, ракеты SCALP привозят на Украину на внедорожниках Audi Q7, а Storm Shadow доставляют на бронемашинах Ridgeback.

Российская разведка, располагая такими данными, сможет отслеживать и находить перевозящие оружие автомобили как в Европе, так и на территории Украины, уточнили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в статье американского журнала Military Watch Magazine от 29 декабря 2023 года говорится, что российская армия в ходе массированных ударов ракетами уничтожила украинские склады с ракетами Storm Shadow и SCALP, а также нанесла удары по аэродромам с военными самолётами. По данным издания, российские беспилотники достигли целей в Львовской, Одесской и Винницкой областях, а также в Киеве. Кроме того, ракетные удары наносились по объектам в Харькове, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одессе, Черкасской и Винницкой областях, по аэродрому в Миргороде.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян 1 марта обнародовала аудиозапись разговора немецких офицеров, в которой обсуждалась вероятная атака на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Также военные рассуждали, стоит ли привлечь к организации атаки Великобританию. При этом они посчитали, что после нанесения удара необходимо сохранять видимость, будто Германия не участвует в конфликте.