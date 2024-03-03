Карабулак, Ингушетия, 3 марта, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии, сообщила 3 марта пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

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«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сказано в сообщении.

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По данным следствия, 2 марта при попытке осмотра расположенной в городе Карабулак квартиры сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооружённое сопротивление. В ходе завязавшегося боя шестеро вооруженных лиц были нейтрализованы.

«В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия, обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта стало известно о введении режима контртеррористической операции в границах четырёх улиц в ингушском городе Карабулак. Оперативный штаб региона уточнял, что она началась с 19 часов 30 минут.

По информации НАК, боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены вступить в боестолкновения с террористами. Жителей домов, прилегающих к району, где находились преступники, эвакуировали. Шесть боевиков были нейтрализованы. Днём 3 марта режим КТО отменили.