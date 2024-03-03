Магас, 3 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В результате контртеррористической операции в городе Карабулак в Ингушетии были нейтрализованы шестеро бандитов, сообщил 3 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Личности уничтоженных бандитов предварительно установлены, они были приверженцами «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметил НАК.

На месте боестолкновения было обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, сказано в сообщении.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов в ходе операции не было, никто из мирных граждан не пострадал, отметил также НАК.

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