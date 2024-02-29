Лондон, 29 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Германию обвинили в вопиющем раскрытии разведданных после заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что британские солдаты помогают в Украине запускать дальнобойные ракеты Storm Shadow, пишет The Telegraph.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

В материале говорится, что своими комментариями немецкий канцлер поставил под угрозу британских военных и дипломатов на местах.

«Это вопиющее раскрытие разведданных призвано отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственными ракетами большой дальности. И Россия, несомненно, этим воспользуется, чтобы взобраться ещё выше по лестнице эскалации», — заявил экс-председатель комитета британской палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд.

Раскритиковала Шольца и немецкая оппозиция. Как отметил старший депутат от бывшей правящей партии Ангелы Меркель ХДС Норберт Рёттген, заявление канцлера насчёт предполагаемого участия Франции и Великобритании в запуске крылатых ракет большой дальности на Украине совершенно безответственно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 29 февраля, что Великобритания помогает Украине, в том числе людьми и предоставлением разведанных, а потому фактически напрямую вовлечена в украинский конфликт.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он объяснил свой отказ опасениями, что ФРГ будет втянута в конфликт. При этом он сослался на опыт Великобритании и Франции, ранее передавших ракеты большой дальности. По словам немецкого канцлера, в таком случае Германия вслед за Великобританией станет «совоюющей стороной».

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что участники конференции по Украине, которая прошла в Париже, обсуждали возможность отправки военных на помощь Киеву, но к соглашению не пришли.

Позже лидеры многих стран ЕС, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявили, что в их планах нет отправки воинских контингентов на Украину. По словам Шольца, на Западе сложилось весьма единодушное мнение на этот счёт.

Позднее Шольц ещё раз высказался на эту тему. Он заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а Германия не будет отправлять на Украину своих военных.