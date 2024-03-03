Лондон, 3 марта, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Британские войска слишком слабы и не готовы к возможному противостоянию с РФ, заявил член палаты общин парламента Великобритании Джон Хили, слова которого приводит издание Daily Express.

Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

«Наша самая большая слабость — это состояние наших вооружённых сил и система, которая не приспособлена для сдерживания и при необходимости для противостояния в угрожающих нам в этом веке конфликтах», — подчеркнул он, назвав Россию потенциальным противником.

Также Хилли отметил малую численность британской армии и добавил, что оборона страны сейчас происходит на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель британского премьер-министра Риши Сунака ранее заявлял, что на Украине есть небольшое количество военных Вооружённых сил Великобритании, которые занимаются обеспечением защиты дипломатического персонала и помогают обучать бойцов украинской армии.

Британское издание The Times писало, что глава штаба обороны британской армии Тони Радакин активно помогал киевским властям в разработке планов атак на российский Черноморский флот в Крыму. Отмечалось, что Радакин также принимал активное участие в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Британия помогает Киеву в том числе и людьми, и разведданными, а потому фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине.